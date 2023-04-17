У Києві запускають пізній рейс міської електрички: розклад

"З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин - 7349 та 7449. Щодня. Таким чином, найпізніше відправлення з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29", - сказано у повідомленні.

Фото: оновлений розклад (t.me/kyiv_city_express)

Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Почайну та Сирець вирушатиме о 22:42 та прибуватиме о 23:20.

Оновлений розклад з'явиться на станціях та у спеціальному чат-боті завтра.