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У Києві запускають пізній рейс міської електрички: розклад

Фото: у Києві запускають пізній рейс міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 18 квітня, розпочне курсувати пізній рейс міської електрички. Він прибуватиме на Святошин за півгодини до початку комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express у Telegram.

"З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин - 7349 та 7449. Щодня. Таким чином, найпізніше відправлення з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29", - сказано у повідомленні.

Фото: оновлений розклад (t.me/kyiv_city_express)

Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Почайну та Сирець вирушатиме о 22:42 та прибуватиме о 23:20.

Оновлений розклад з'явиться на станціях та у спеціальному чат-боті завтра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в кільцевій електричці в Києві можна оплатити проїзд за допомогою транспортної картки, банківської картки та гаджетів з функцією NFC.

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Київ