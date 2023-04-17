В Киеве запускают поздний рейс городской электрички: расписание

В Киеве завтра, 18 апреля, начнет курсировать поздний рейс городской электрички. Он будет прибывать на Святошин за полчаса до начала комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express в Telegram.
"Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино - 7349 и 7449. Ежедневно. Таким образом, самая поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42, прибытие в Святошино в 23:29", - сказано в сообщении.
Фото: обновленное расписание (t.me/kyiv_city_express)
Последний рейс от Дарницы к Святошино через Левобережную, Почайную и Сирец будет отправляться в 22:42 и прибывать в 23:20.
Обновленное расписание появится на станциях и в специальном чат-боте завтра.
Напомним, ранее стало известно, что в кольцевой электричке в Киеве можно оплатить проезд с помощью транспортной карты, банковской карты и гаджетов с функцией NFC.
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