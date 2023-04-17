RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве запускают поздний рейс городской электрички: расписание

Фото: в Киеве запускают поздний рейс городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 18 апреля, начнет курсировать поздний рейс городской электрички. Он будет прибывать на Святошин за полчаса до начала комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express в Telegram.

"Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино - 7349 и 7449. Ежедневно. Таким образом, самая поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42, прибытие в Святошино в 23:29", - сказано в сообщении.

Фото: обновленное расписание (t.me/kyiv_city_express)

Последний рейс от Дарницы к Святошино через Левобережную, Почайную и Сирец будет отправляться в 22:42 и прибывать в 23:20.

Обновленное расписание появится на станциях и в специальном чат-боте завтра.

Напомним, ранее стало известно, что в кольцевой электричке в Киеве можно оплатить проезд с помощью транспортной карты, банковской карты и гаджетов с функцией NFC.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев