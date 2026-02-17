У Києві запускають додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад і ціна

Додаткові рейси 17 лютого

У зв'язку з ускладненням погодної ситуації в Києві та можливими заторами на дорогах 17 лютого призначено додаткові рейси Kyiv City Express між станціями Видубичі та Дарниця в обох напрямках.

Рішення ухвалено для того, щоб розвантажити транспортні магістралі та забезпечити жителям швидкий проїзд через Дніпро.

Умови поїздки та переваги

Міський експрес залишається одним із найдоступніших способів перетину річки в години пік. Вартість квитка становить 15 гривень, оформити його можна онлайн через додаток УЗ і зберегти в телефоні.

Час у дорозі - близько 10 хвилин. Пасажирам доступні сучасні вагони з комфортними умовами, що особливо актуально за несприятливої погоди.

Розклад шатлів

Додаткові рейси курсуватимуть за таким графіком:

Дарниця - Видубичі: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.

Видубичі - Дарниця: 7:02, 8:02, 9:02.

Поїзди також зупинятимуться на станції Березняки та доповнять чинний графік міського експреса.

Мешканцям рекомендують заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок і зайвих витрат.