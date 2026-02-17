У Києві запускають додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад і ціна

Через погіршення погодних умов у столиці посилюють залізничне сполучення через Дніпро. Пасажирам запропонують додаткові рейси міського експреса з фіксованою вартістю квитка та чітким графіком руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Kyiv City Express у мережі Telegram.
У зв'язку з ускладненням погодної ситуації в Києві та можливими заторами на дорогах 17 лютого призначено додаткові рейси Kyiv City Express між станціями Видубичі та Дарниця в обох напрямках.
Рішення ухвалено для того, щоб розвантажити транспортні магістралі та забезпечити жителям швидкий проїзд через Дніпро.
Міський експрес залишається одним із найдоступніших способів перетину річки в години пік. Вартість квитка становить 15 гривень, оформити його можна онлайн через додаток УЗ і зберегти в телефоні.
Час у дорозі - близько 10 хвилин. Пасажирам доступні сучасні вагони з комфортними умовами, що особливо актуально за несприятливої погоди.
Додаткові рейси курсуватимуть за таким графіком:
Дарниця - Видубичі: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.
Видубичі - Дарниця: 7:02, 8:02, 9:02.
Поїзди також зупинятимуться на станції Березняки та доповнять чинний графік міського експреса.
Мешканцям рекомендують заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок і зайвих витрат.
Нагадуємо, що у 2025 році чинний механізм фінансування пасажирських перевезень Укрзалізниці остаточно продемонстрував свою неефективність і перестав покривати реальні потреби компанії. На цьому тлі розглядається перехід до європейської моделі Public Service Obligation (PSO), яка передбачає державне замовлення на соціально важливі перевезення та компенсацію витрат перевізнику. Такий формат може стати інструментом фінансової стабілізації та забезпечити прозорі правила підтримки пасажирського сегмента.
Зазначимо, що в "Укрзалізниці" підготували докладні інструкції для пасажирів на випадок збройної загрози, акцентуючи увагу на необхідності негайної евакуації без спроб забрати особисті речі.