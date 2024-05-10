UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві запровадять графіки відключення електроенергії: кого це стосуватиметься

Фото: у Києві запровадять графіки відключення електроенергії (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі. У зв'язку із цим будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

"Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.

"Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!", - наголошує Попко.

Світло в Україні

Ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України останніми місяцями. Зокрема вчора, 8 травня, окупанти вдались до чергового масованого обстрілу під час якого було застосовано 55 ракет й 21 дрон.

Внаслідок ворожої атаки постраждало 6 областей України.

Вчора повідомлялось, що через масований удар по енергетиці графіки відключення світла повертаються в Україну. Громадян попередили, що вони можуть запроваджуватись по всій країні, а піковий період очікується з 18:00 до 23:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївенергетикиВідключеня світла