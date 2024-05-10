У Києві запровадять графіки відключення електроенергії: кого це стосуватиметься

"Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.

"Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!", - наголошує Попко.