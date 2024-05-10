В Киеве будут введены графики отключения электроэнергии: кого это будет касаться

В Киеве наблюдается сложная ситуация в энергосистеме. В связи с этим будут введены графики ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.
"Сложная ситуация в энергосистеме заставляет применять ограничения. Так с 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для бытовых потребителей ограничения не используются.
"Но жители Киева должны быть сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию! Особенно в вечерние пиковые часы нагрузки!", - подчеркивает Попко.
Враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины в последние месяцы. В частности, вчера, 8 мая, кафиры прибегли к очередному массированному обстрелу во время которого было применено 55 ракет и 21 дрон.
В результате вражеской атаки пострадали 6 областей Украины.
Вчера сообщалось, что из-за массированного удара по энергетике графики отключения света возвращаются в Украину. Граждан предупредили, что они могут вводиться по всей стране, а пиковый период ожидается с 18:00 до 23:00.
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