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В Киеве будут введены графики отключения электроэнергии: кого это будет касаться

Фото: в Киеве будут введены графики отключения электроэнергии (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве наблюдается сложная ситуация в энергосистеме. В связи с этим будут введены графики ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

"Сложная ситуация в энергосистеме заставляет применять ограничения. Так с 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для бытовых потребителей ограничения не используются.

"Но жители Киева должны быть сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию! Особенно в вечерние пиковые часы нагрузки!", - подчеркивает Попко.

Свет в Украине

Враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины в последние месяцы. В частности, вчера, 8 мая, кафиры прибегли к очередному массированному обстрелу во время которого было применено 55 ракет и 21 дрон.

В результате вражеской атаки пострадали 6 областей Украины.

Вчера сообщалось, что из-за массированного удара по энергетике графики отключения света возвращаются в Украину. Граждан предупредили, что они могут вводиться по всей стране, а пиковый период ожидается с 18:00 до 23:00.

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КиевенергетикиОтключения света