У Києві запровадили обмеження на рух вантажівок через спеку

Сьогодні, 19 серпня, в Києві введені обмеження на рух великогабаритного вантажного транспорту через підвищену температуру.

Водіям рекомендується перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

З метою збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено пересуватися, якщо температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Погода в Україні

Синоптики раніше прогнозували повернення спеки в Україну в останні тижні літа. Сьогодні температура повітря в більшості регіонів країни коливатиметься в межах +29…+34 градуси, а в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях термометри можуть показати до +36 градусів.

Енергетики попереджають, що через спеку в Україні можливе повторне введення відключень електроенергії. "Укренерго" зазначало, що під час високих температур зростає споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту.

У Міністерстві енергетики повідомили, що графіки відключення світла можуть бути введені з цього тижня.

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