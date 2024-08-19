У Києві запровадили обмеження на рух вантажівок через спеку
Сьогодні, 19 серпня, в Києві введені обмеження на рух великогабаритного вантажного транспорту через підвищену температуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції столиці.
З метою збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено пересуватися, якщо температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Водіям рекомендується перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Погода в Україні
Синоптики раніше прогнозували повернення спеки в Україну в останні тижні літа. Сьогодні температура повітря в більшості регіонів країни коливатиметься в межах +29…+34 градуси, а в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях термометри можуть показати до +36 градусів.
Енергетики попереджають, що через спеку в Україні можливе повторне введення відключень електроенергії. "Укренерго" зазначало, що під час високих температур зростає споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту.
У Міністерстві енергетики повідомили, що графіки відключення світла можуть бути введені з цього тижня.
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