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В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары

Понедельник 19 августа 2024 10:59
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В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 19 августа, в Киеве введены ограничения на движение крупногабаритного грузового транспорта из-за повышенной температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции столицы.

С целью сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено передвигаться, если температура воздуха превышает +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водителям рекомендуется переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Погода в Украине

Синоптики ранее прогнозировали возвращение жары в Украину в последние недели лета. Сегодня температура воздуха в большинстве регионов страны будет колебаться в пределах +29...+34 градуса, а в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях термометры могут показать до +36 градусов.

Энергетики предупреждают, что из-за жары в Украине возможен повторный ввод отключений электроэнергии. "Укрэнерго" отмечало, что при высоких температурах растет потребление электроэнергии, что может привести к дефициту.

В Министерстве энергетики сообщили, что графики отключения света могут быть введены на этой неделе.

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