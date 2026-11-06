У Києві запропонували концепцію головної ялинки "Світло всередині": що відомо

Головна ялинка країни 2026/2027

Компанія Folk Ukraine, яка багато років відповідає за святкове оформлення головної ялинки в Києві, вже запропонувала міській адміністрації нову концепцію на цей рік.

"Ми запропонували створення стриманої, різдвяної локації, яка б дарувала містянам відчуття тепла, затишку та особливого настрою. Звісно, з урахуванням реалій сьогодення. Для оформлення ялинки ми розробили тематичну концепцію - "Світло всередині", яку подали на розгляд для подальшої реалізації", - розповів Ігор Добруцький.

Остаточне рішення ще не ухвалили, тож організатори поки не розголошують деталей щодо кольорів декору і формату локації. Результат розгляду має стати відомий за 10-15 днів.

Традиційно ялинку у Києві встановлюють на Софіївській площі за гроші меценатів та запалюють 6 грудня у День св. Миколая.