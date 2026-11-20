За його словами, система використовує альтернативні джерела даних, тому інформація про місцезнаходження транспорту оновлюється навіть за нестабільної роботи супутникової навігації.

Наразі відстежувати транспорт можна на сайті "Київпастрансу". Невдовзі систему також інтегрують у застосунок "Київ Цифровий".



Кличко також повідомив про відновлення руху та комунальних послуг після нічного обстрілу столиці:

на Подільському мостовому переході відновили рух із правого на лівий берег;

відновили рух із правого на лівий берег; на Південному мосту , який зазнав повторних влучань, діють обмеження;

, який зазнав повторних влучань, діють обмеження; стан Дарницького мосту оцінюють фахівці.

Через удари по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Комунальні служби працюють над їх відновленням.

У Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах відновили рух майже всіх тролейбусних маршрутів, роботу яких порушили через пошкодження електромереж.

За словами мера, цього тижня повітряна тривога в Києві лунала понад 40 разів і тривала загалом більш як 26 годин. Міські служби працюють цілодобово, щоб ліквідовувати наслідки російських атак.

"Ворог атакує і знищує критичну інфраструктуру міста, цивільні будівлі. Усі міські служби працюють цілодобово, щоб оперативно долати наслідки атак", - сказав Кличко.