По его словам, система использует альтернативные источники данных, поэтому информация о местонахождении транспорта обновляется даже при нестабильной работе спутниковой навигации.

Отслеживать транспорт можно на сайте "Киевпасстранса". Вскоре система также интегрируется в приложение "Киев Цифровой".

Кличко также сообщил о возобновлении движения и коммунальных услуг после ночного обстрела столицы:

на Подольском мостовом переходе возобновили движение с правого на левый берег;

возобновили движение с правого на левый берег; на Южном мосту , который подвергся повторным попаданиям, действуют ограничения;

, который подвергся повторным попаданиям, действуют ограничения; состояние Дарницкого моста оценивают специалисты.

Из-за ударов по объектам критической инфраструктуры в нескольких районах возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Коммунальные службы работают над их восстановлением.

В Печерском, Соломенском и Голосеевском районах возобновили движение почти всех троллейбусных маршрутов, работу которых нарушили из-за повреждений электросетей.

По словам мэра, на этой неделе воздушная тревога в Киеве звучала более 40 раз и длилась более 26 часов. Городские службы работают круглые сутки, чтобы ликвидировать последствия российских атак.

"Враг атакует и уничтожает критическую инфраструктуру города, гражданские здания. Все городские службы работают круглосуточно, чтобы оперативно преодолевать последствия атак", - сказал Кличко.