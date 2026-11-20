В Киеве заработало отслеживание транспорта онлайн во время тревог и работы РЭБ
В Киеве ввели систему онлайн-отслеживания общественного транспорта, которая работает даже во время воздушных тревог и сбоев спутниковой навигации. Она охватывает все автобусы, трамваи и троллейбусы "Киевпасстранса".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра столицы Виталия Кличко.
По его словам, система использует альтернативные источники данных, поэтому информация о местонахождении транспорта обновляется даже при нестабильной работе спутниковой навигации.
Отслеживать транспорт можно на сайте "Киевпасстранса". Вскоре система также интегрируется в приложение "Киев Цифровой".
Кличко также сообщил о возобновлении движения и коммунальных услуг после ночного обстрела столицы:
- на Подольском мостовом переходе возобновили движение с правого на левый берег;
- на Южном мосту, который подвергся повторным попаданиям, действуют ограничения;
- состояние Дарницкого моста оценивают специалисты.
Из-за ударов по объектам критической инфраструктуры в нескольких районах возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Коммунальные службы работают над их восстановлением.
В Печерском, Соломенском и Голосеевском районах возобновили движение почти всех троллейбусных маршрутов, работу которых нарушили из-за повреждений электросетей.
По словам мэра, на этой неделе воздушная тревога в Киеве звучала более 40 раз и длилась более 26 часов. Городские службы работают круглые сутки, чтобы ликвидировать последствия российских атак.
"Враг атакует и уничтожает критическую инфраструктуру города, гражданские здания. Все городские службы работают круглосуточно, чтобы оперативно преодолевать последствия атак", - сказал Кличко.
Ранее Виталий Кличко призвал киевлян без необходимости не пользоваться ни частным авто, ни общественным транспортом из-за усложнения движения между берегами в результате атак РФ 20 ноября.