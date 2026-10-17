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У Києві, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи: РФ атакує Україну ракетами та дронами

04:51 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Києві, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи: РФ атакує Україну ракетами та дронами Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
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Росіяни в ніч проти 17 жовтня атакували Кривий Ріг та Запоріжжя балістичними ракетами, а Київ дронами. Внаслідок обстрілу в містах пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та місцеві ЗМІ.

"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні Київської міської військової адміністрації о 04:33.

В цей момент сигнал тривоги оголосили у більшості областей України, а Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували ракети в напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу. Після цього в обох містах було чути вибухи.

Окрім того, перед балістикою моніторингові канали поінформували про пуски крилатих ракет типу "Калібр". Згодом інформацію підтвердили Повітряні сили та написали, що ракети залітають через Херсонську область.

Комбіновану атаку підтвердив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Місто знаходиться під комбінованим ударом балістичних та крилатих ракет. Ще є в повітрі", - написав він о 04:44.

Також паралельно під ударом ворожих безпілотників опинився Київ. У місті неодноразово було чути вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:51 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.

У Києві, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи: РФ атакує Україну ракетами та дронами

Росія продовжує обстріли

Нагадаємо, учора російський диктатор Володимир Путін зажадав, щоб армія Росії продовжила завдавати масованих ударів по об'єктах в Україні.

Також ми писали, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов відзвітував перед Путіним про те, що Росія розпочала масовані удари по енергетиці України.

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