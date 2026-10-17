ua en ru
Сб, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы: РФ атакует Украину ракетами и дронами

04:51 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Киеве, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы: РФ атакует Украину ракетами и дронами Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Россияне в ночь на 17 октября атаковали Кривой Рог и Запорожье баллистическими ракетами, а Киев дронами. В результате обстрела в городах раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и местные СМИ.

"Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении Киевской городской военной администрации в 04:33.

В этот момент сигнал тревоги объявили в большинстве областей Украины, а Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, после чего зафиксировали ракеты в направлении Запорожья и Кривого Рога. После этого в обоих городах были слышны взрывы.

Кроме того, перед баллистикой мониторинговые каналы проинформировали о пусках крылатых ракет типа "Калибр". Впоследствии информацию подтвердили воздушные силы и написали, что ракеты залетают через Херсонскую область.

Комбинированную атаку подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Город находится под комбинированным ударом баллистических и крылатых ракет. Еще есть в воздухе", - написал он в 04:44.

Также параллельно под ударом вражеских беспилотников оказался Киев. В городе неоднократно слышались взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:51 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжает действовать в большинстве областей Украины.

В Киеве, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы: РФ атакует Украину ракетами и дронами

Россия продолжает обстрелы

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы армия России продолжила наносить массированные удары по объектах в Украине.

Также мы писали, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед Путиным, что Россия начала массированные удары по энергетике Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Запорожье Кривой Рог Обстрел Киева Война в Украине
Новости
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов