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В Киеве вместо метро и электротранспорта будут ходить автобусы: список рейсов

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Киев, Пятница 16 декабря 2022 19:40
В Киеве вместо метро и электротранспорта будут ходить автобусы: список рейсов Фото: В Киеве вместо метро и электротранспорта будут ходить автобусы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 16 декабря, в результате массового ракетного обстрела Украины россиянами были повреждены объекты энергоструктуры. Из-за дефицита электроэнергии работа наземного и подземного электротранспорта в Киеве была приостановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

В администрации сообщили, что подземные станции метро работают в режиме укрытия. Вход на станции для укрытия будет производиться только через входную группу дверей, выходная группа будет закрыта. Это нужно для мер безопасности, осуществляемых правоохранительными органами

Наземные станции метро будут закрыты, это:

  • "Лесная";
  • "Черниговская";
  • "Дарница";
  • "Левобережная".

Движение метрополитена приостановлено до конца дня.

На смену метро и электротранспорту выйдут автобусы. Они будут курсировать как по постоянным схемам, так и по дополнительными.

Ознакомиться с полным списком дополнительных рейсов можно в документе ниже:

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал сроки восстановления водоснабжения и света в столице после сегодняшних российских обстрелов.

Ранее мы писали, задерживается движение 28 поездов, "Укрзализныця" приводит оперативную информацию о задержке поездов из-за повреждения энергетической инфраструктуры железной дороги.

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Киев метро автобуси
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