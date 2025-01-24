У Києві замінять очільників районних адміністрацій, - голова КМВА

Ткаченко повідомив, що столиця України, маючи найбільший бюджет і ресурси в країні, стикається з низкою проблем, які вимагають негайних рішень.

"Вихід з цієї ситуації один - зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу - заміна очільників районних державних адміністрацій", - заявив глава КМВА.

Він наголосив, що мета цих змін:

більше результатів,

уваги до питань безпеки,

розв'язання актуальних проблем громади,

створення умов для комфортного життя.

"Очікуємо найближчим часом на призначення нових керівників, задача яких буде реалізувати ці завдання", - підсумував Ткаченко.