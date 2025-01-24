В Киеве заменят руководителей районных администраций, - глава КГВА

В Киеві будут назначены новые руководители районных администраций. Это произойдет в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Ткаченко сообщил, что столица Украины, имея самый большой бюджет и ресурсы в стране, сталкивается с рядом проблем, которые требуют немедленных решений.
"Выход из этой ситуации один - изменения. Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу - замена руководителей районных государственных администраций", - заявил глава КГВА.
Он подчеркнул, что цель этих изменений:
"Ожидаем в ближайшее время назначения новых руководителей, задача которых будет реализовать эти задачи", - подытожил Ткаченко.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал указы об увольнении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Следующим указом президент назначил на эту должность Тимура Ткаченко.
Известно, что с сентября прошлого года Ткаченко был заместителем министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, а до того, с 2023 - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
В то же время известно, что с 2021 года он возглавлял департамент благоустройства КГГА.
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