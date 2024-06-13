В Києві закривали на вхід кілька станцій "синьої" гілки метро: що відомо

"Синя" лінія метрополітену, а саме станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" тимчасово зачинені на вхід для пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".
"На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців", - пояснили в метрополітені.
Рух поїздів на лінії організовано від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".
Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.
Оновлено о 21:18.
В Київській міській державній адміністрації повідомили, що рух поїздів синьою лінією відновлено
"Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи", - пояснили в КМДА.
Правоохоронці пояснили, що надзвичайна подія відбулась сьогодні близько о 20:40 на станції метро "Контрактова площа".
За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час, коли прибував потяг.
Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу. Лікарі терміново госпіталізували жінку з тяжкими травмами до медичного закладу.
Нагадаємо, що це не перший схожий нещасний випадок в метро. На початку року в Києві на вхід зачинили одразу три станції метро. Тоді причиною стало падіння людини на колії.
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