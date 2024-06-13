В Киеве закрывали на вход несколько станций "синей" ветки метро: что известно

"На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - пояснили в метрополитене.

Движение поездов на линии организовано от станции "Лыбидская" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Обновлено в 21:18.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что движение поездов по синей линии восстановлено

"Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы", - пояснили в КГГА.