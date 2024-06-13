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В Киеве закрывали на вход несколько станций "синей" ветки метро: что известно

Фото: В Киеве закрыли на вход несколько станций "синей" ветки метро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Синяя" линия метрополитена, а именно станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" временно закрыты на вход для пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - пояснили в метрополитене.

Движение поездов на линии организовано от станции "Лыбидская" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Обновлено в 21:18.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что движение поездов по синей линии восстановлено

"Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы", - пояснили в КГГА.

Напомним, что это не первый похожий несчастный случай в метро. В начале года в Киеве на вход закрыли сразу три станции метро. Тогда причиной стало падение человека на путях.

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