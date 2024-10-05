ua en ru
Сб, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве закрывали на вход две станции метро: в чем причина

Суббота 05 октября 2024 16:09
UA EN RU
В Киеве закрывали на вход две станции метро: в чем причина Фото: отметка станции метро в Киеве (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве временно закрыли на вход станции метро "Теремки" и "Ипподром". Причиной стала техническая неисправность одного из поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Станции метро "Теремки" и "Ипподром" временно закрыты на вход. Причина смены движения поездов "синей линии" - техническая неисправность подвижного состава. Специалисты уже работают над устранением и восстановлением обычного движения. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении в 15:53.

Местные Telegram каналы пишут, что между станциями Теремки и Ипподром уже около получаса стоит поезд, в котором находятся люди.

Обновлено 16:15. В КГГА сообщили, что станции снова открыты для пассажиров.

Напомним, что в декабре 2023 года в Киеве случились подтопления станций на синей ветке метрополитена. По этой причине между станциями "Демеевская" и "Теремки" было прекращено движение поездов и начались ремонтные работы.

Спустя более чем полгода, в четверг, 12 сентября 2024 года, полноценное движение поездов по синей линии ветки метро было возобновлено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро
NEWS
Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб
Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России