UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві закрили одну зі станцій метро: у мережі пишуть про міну у вагоні

Ілюстративне фото: у Києві закрили одну зі станцій метро (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

У Києві вдень середи, 9 жовтня, закрили для пасажирів станцію метро "Дніпро". Це пов'язано з технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За даними джерел РБК-Україна, у вагон кинули непізнаний предмет, на місці працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини події.

"З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки", - повідомили в КМДА.

Про відновлення роботи метро у звичайному режимі станції "Дніпро" буде повідомлено додатково. 

Оновлено о 16:16.

Як уточнили РБК-Україна у поліції міста Київ, інформацію про те, що до вагона потягу метро невстановлена особа кинула невідомий предмет й втікала з місця події працівники поліції виявили під час моніторингу соціальних мереж.

У зв'язку з цим рух потягів було зупинено, а пасажирів евакуйовано. На місце направлено слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. 

Обставини інциденту встановлюються.

Оновлено о 16:25.

У поліції уточнили, що невідомомим предметом, який кинули у вагон метро, - виявилась фільтруючо-поглинаюча коробка від протигазу

У мережі заявили про вибухівку у вагоні

Варто зауважити, що у місцевих Telegram-каналах очевидці почали повідомляти про те, що нібито один з пасажирів кинув у вагон потягу вибухівку.

На опублікованих фото та відео видно, що на станції "Дніпро" пасажирів було виведено з вагонів потяга. А згодом з'явилось фото нібито вибухівки у вагоні.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що варто знати про правила в метро дітям та батькам. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетро