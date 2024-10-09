У Києві закрили одну зі станцій метро: у мережі пишуть про міну у вагоні

За даними джерел РБК-Україна, у вагон кинули непізнаний предмет, на місці працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини події.

"З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки", - повідомили в КМДА.

Про відновлення роботи метро у звичайному режимі станції "Дніпро" буде повідомлено додатково.

Оновлено о 16:16.

Як уточнили РБК-Україна у поліції міста Київ, інформацію про те, що до вагона потягу метро невстановлена особа кинула невідомий предмет й втікала з місця події працівники поліції виявили під час моніторингу соціальних мереж.

У зв'язку з цим рух потягів було зупинено, а пасажирів евакуйовано. На місце направлено слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Обставини інциденту встановлюються.

Оновлено о 16:25.

У поліції уточнили, що невідомомим предметом, який кинули у вагон метро, - виявилась фільтруючо-поглинаюча коробка від протигазу

У мережі заявили про вибухівку у вагоні

Варто зауважити, що у місцевих Telegram-каналах очевидці почали повідомляти про те, що нібито один з пасажирів кинув у вагон потягу вибухівку.

На опублікованих фото та відео видно, що на станції "Дніпро" пасажирів було виведено з вагонів потяга. А згодом з'явилось фото нібито вибухівки у вагоні.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що варто знати про правила в метро дітям та батькам. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.