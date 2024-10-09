В Киеве закрыли одну из станций метро: в сети пишут о мине в вагоне

По данным источников РБК-Украина, в вагон бросили неопознанный предмет, на месте работают правоохранители, выясняющие обстоятельства происшествия.

"По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки", - сообщили в КГГА.

О возобновлении работы метро в обычном режиме станции "Днепр" будет сообщено дополнительно.

Обновлено в 16:16.

Как уточнили РБК-Украина в полиции города Киев, информацию о том, что в вагон поезда метро неустановленное лицо бросило неизвестный предмет и скрывшиеся с места происшествия сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

В связи с этим движение поездов было остановлено, а пассажиры эвакуированы. На место направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Обновлено в 16:25.

В полиции уточнили, что неизвестным предметом, который бросили в вагон метро, оказалась фильтрующе-поглощающая коробка от противогаза.

Обновлено в 16:50.

В КГГА сообщили, что станция метро "Днепр" работает в обычном режиме. Поезда совершают остановку на обоих путях станции.

В сети заявили о взрывчатке в вагоне

Следует заметить, что в местных Telegram-каналах очевидцы начали сообщать о том, что якобы один из пассажиров бросил в вагон поезда взрывчатку.

На опубликованных фото и видео видно, что на станции "Днепр" пассажиры были выведены из вагонов поезда. А впоследствии появилось фото якобы взрывчатки в вагоне.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что следует знать о правилах в метро детям и родителям. Подробно об этом –читайте в материале РБК-Украина.

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