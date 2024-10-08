Є низка правил та безкоштовний проїзд: що повинні знати діти при користуванні метрополітеном

Про те, що варто знати про правила в метро дітям та батькам - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Що діти мають знати про метрополітен

Метрополітен є основною транспортною системою Києва, яка забезпечує постійне перевезення пасажирів по всьому місту. Однак в Україні метро є і в інших містах - Харкові та Дніпрі.

У якому б місті ви не користувались підземкою - варто знати правила перебування там. Особливо це стосується дітей, адже іноді через незнання правил поїздки закінчуються травматично.

Згідно з даними прес-служби КП "Київський метрополітен" щотижня відбувається в середньому біля сотні різних травматичних випадків. Це проблеми на ескалаторах, на платформах, а іноді і при вході в метро. Не завжди у цих випадках є діти, адже іноді навіть дорослі не знають, як правильно користуватись підземкою.

Метрополітен перевозить безоплатно дітей віком до 7 років.

Правила поїздки дітей у метро

Варто пам'ятати, що діти до 7-ми років проходять тільки через контрольно-пропускні пункти станцій метрополітену, або на руках у батьків через автоматичні контрольні пункти.

При вході в метро батьки зобов'язані слідкувати за своїми дітьми. Зокрема - тримати їх за руку або на руках. Забороняється залишати дітей без нагляду на платформі.

Слідкувати, щоб діти не заходили за обмежувальну лінію на платформі та нанесену на східцях ескалатора. Варто також пам'ятати, що забороняється бігати по платформі, а тим паче використовувати такі засоби, як самокат, скейт, ролики, велосипеди та інші спортивні і транспортні засоби. Це може призвести до травмувань та порушення робити метрополітену.

Користуючись метрополітеном з дитиною варто перед поїздкою розповісти їй звідки та куди ви прямуєте. Дитина повинна знати, до кого може звернутись за допомогою - це може бути будь-хто з працівників метрополітену та поліції.

Правила користування ескалатором у метро

Особливо уважними необхідно бути на ескалаторах. Не можна дозволяти дітям самостійно пересуватися по ескалатору, сідати на його східці, притулятися до нерухомих частин балюстради.

На ескалаторі треба тримати дітей за руку, або на руках. У разі зупинення ескалатора чітко виконувати інструкції працівників метрополітену, що передаються пристроями гучномовного оповіщення.

Як користуватись метро з немовлям

Варто пам'ятати, що батькам з дітьми до 7 років чи особам, що дітей супроводжують, надається допомога при користуванні підйомником, ліфтом, ескалатором тощо.

Зокрема, це стосується батьків, які перебувають у метро з дитячими колясками. Адже це теж може бути небезпечно, якщо не дотримуватись правил безпеки.

Якщо вам необхідно скористатись метрополітеном, але ваша дитина знаходиться у колясці - необхідно звернутись за допомогою до працівника метро. Він допоможе спуститись по ескалатору дотримуючись відповідних правил безпеки. Відповідний алгоритм дій і у випадку, якщо вам необхідно піднятись ескалатором разом з дитиною.