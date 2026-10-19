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В Киеве погиб человек в результате ракетного удара, еще двое получили ранения

00:15 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Киеве погиб человек в результате ракетного удара, еще двое получили ранения Фото: в результате ракетного удара по Киеву погиб человек, еще двое ранены (Getty Images)
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В результате ракетного удара по Киеву вечером 18 октября погиб человек. Еще двое пострадавших получают медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Атака произошла на фоне ракетной угрозы, в столице объявляли красный уровень опасности.

По предварительным данным мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе под удар попало здание медицинского центра, в Днепровском - нежилое здание. На местах работают экстренные службы.

Россия усиливает удары по Украине, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом. Только через неделю оккупанты 76 раз атаковали энергообъекты Украины.

В ночь на 14 октября баллистика ударила по энергетике столицы, тогда погибли по меньшей мере четыре человека.

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