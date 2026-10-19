В Киеве погиб человек в результате ракетного удара, еще двое получили ранения

В результате ракетного удара по Киеву вечером 18 октября погиб человек. Еще двое пострадавших получают медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

По предварительным данным мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе под удар попало здание медицинского центра, в Днепровском - нежилое здание. На местах работают экстренные службы.

Атака произошла на фоне ракетной угрозы, в столице объявляли красный уровень опасности.

Россия усиливает удары по Украине, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом. Только через неделю оккупанты 76 раз атаковали энергообъекты Украины.

В ночь на 14 октября баллистика ударила по энергетике столицы, тогда погибли по меньшей мере четыре человека.