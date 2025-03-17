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У Києві зафіксували одразу два температурних рекорди: про що йдеться

Понеділок 17 березня 2025 12:52
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У Києві зафіксували одразу два температурних рекорди: про що йдеться У Києві зафіксували два нових температурних рекорди (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Минулого тижня спеціалісти фіксували низку температурних рекордів у різних областях України. Тим часом у Києві в один із днів було зафіксовано одразу два рекорди температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Коли та які температурні рекорди зафіксували в Києві

Експерти геофізичної обсерваторії розповіли, що згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", два рекорди температури повітря у столиці було встановлено впродовж 14 березня 2025 року.

Перший з них полягає в тому, що мінімальна температура повітря не опустилась нижче 10,9°C (що на 3,3°C вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2001 року).

Другий рекорд - середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати та склала 12,7°C. Це перевищило:

  • попередній рекордний показник 2002 року на 1,3°C;
  • кліматичну норму - на 10,0°C.

Уточнюється, що такі показники відповідають погоді 26 квітня.

Насамкінець у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що в цілому за першу половину березня у Києві було встановлено 15 температурних рекордів.

У Києві зафіксували одразу два температурних рекорди: про що йдетьсяТемпературні рекорди в Києві 14 березня (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Варто зазначити, що на сьогодні, 17 березня, у місті Києві та в Київській області прогнозували хмарну погоду з проясненнями. Вдень - місцями імовірний невеликий мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. По області вдень місцями можуть бути пориви до 15-20 м/с.

Денна температура повітря при цьому очікується такою:

  • по області - від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла;
  • у Києві - від 1 до 3 градусів вище нуля.

У Києві зафіксували одразу два температурних рекорди: про що йдетьсяПрогноз погоди у Києві та області 17 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України березень встановив температурні рекорди та де прогріло до +25 градусів за Цельсієм.

Читайте також, чи можлива березнева гроза в Україні - з громом і блискавками.

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