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В Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда: о чем речь

Понедельник 17 марта 2025 12:52
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В Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда: о чем речь В Киеве зафиксировали два новых температурных рекорда (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

На прошлой неделе специалисты фиксировали ряд температурных рекордов в разных областях Украины. Между тем в Киеве в один из дней было зафиксировано сразу два рекорда температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Когда и какие температурные рекорды зафиксировали в Киеве

Эксперты геофизической обсерватории рассказали, что согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Київ", два рекорда температуры воздуха в столице было установлено в течение 14 марта 2025 года.

Первый из них заключается в том, что минимальная температура воздуха не опустилась ниже 10,9°C (что на 3,3°C выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2001 года).

Второй рекорд - среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 12,7°C. Это превысило:

  • предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,3°C;
  • климатическую норму - на 10,0°C.

Уточняется, что такие показатели соответствуют погоде 26 апреля.

В завершение в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в целом за первую половину марта в Киеве было установлено 15 температурных рекордов.

В Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда: о чем речьТемпературные рекорды в Киеве 14 марта (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Стоит отметить, что на сегодня, 17 марта, в городе Киеве и в Киевской области прогнозировали облачную погоду с прояснениями. Днем - местами вероятен небольшой мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По области днем местами могут быть порывы до 15-20 м/с.

Дневная температура воздуха при этом ожидается такой:

  • по области - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла;
  • в Киеве - от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда: о чем речьПрогноз погоды в Киеве и области 17 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины март установил температурные рекорды и где прогрело до +25 градусов по Цельсию.

Читайте также, возможна ли мартовская гроза в Украине - с громом и молниями.

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