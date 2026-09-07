У Києві заборонять проведення масових заходів
У Києві тимчасово заборонять проведення масових заходів на відкритих територіях та в спорудах, де відсутні укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.
"У зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - йдеться у заяві міського голови.
нагадаємо, сьогодні Кличко повідомив про рішення щодо скорочення тривалості комендантської години у столиці на одну годину.
Таким чином, вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку - ці зміни офіційно набудуть чинності з 00:00 10 вересня.
Через оновлення безпекових правил графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину. Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та ТРЦ не змінюється.
Крім того, в Києві визначили порядок роботи метро та наземного транспорту за різних рівнів повітряної загрози.
За жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме без обмежень, зокрема через Південний міст. При червоному рівні зелену гілку розділять на дві ділянки - "Сирець"-"Видубичі" та "Славутич"-"Червоний хутір".
Червона лінія працюватиме обмежено - підземною ділянкою від "Академмістечка" до "Арсенальної". Наземний транспорт курсуватиме без обмежень. Також діятиме автобусний маршрут, що дублює червону гілку метро.