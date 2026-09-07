ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве запретят проведение массовых мероприятий

15:09 07.09.2026 Пн
2 мин
Решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью в столице
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве запретят проведение массовых мероприятий Иллюстративное фото: массовые мероприятия в Киеве временно запретят (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве временно запретят проведение массовых мероприятий на открытых территориях и сооружениях, где отсутствуют укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий", - говорится в заявлении городского головы.

Напомним, сегодня Кличко сообщил о решении по сокращению продолжительности комендантского часа в столице на один час.

Таким образом, она будет длиться с 01:00 до 05:00 утра - эти изменения официально вступят в силу с 00:00 10 сентября.

Из-за обновления правил безопасности график работы общественного транспорта в столице продлится на 1 час. В то же время график работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ не меняется.

Кроме того, в Киеве определили порядок работы метро и наземного транспорта при разных уровнях воздушной угрозы.

При желтом уровне Сырецко-Печерская линия метро будет работать без ограничений, в частности через Южный мост. При красном уровне зеленую ветку разделят на два участка - "Сырец"-"Выдубичи" и "Славутич"-"Красный хутор".

Красная линия будет работать ограниченно - подземным участком от "Академгородка" до "Арсенальной". Наземный транспорт будет курсировать без ограничений. Также будет действовать автобусный маршрут, дублирующий красную ветку метро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Виталий Кличко
Новости
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"