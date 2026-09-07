В Киеве запретят проведение массовых мероприятий

В Киеве временно запретят проведение массовых мероприятий на открытых территориях и сооружениях, где отсутствуют укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий", - говорится в заявлении городского головы.

Напомним, сегодня Кличко сообщил о решении по сокращению продолжительности комендантского часа в столице на один час.

Таким образом, она будет длиться с 01:00 до 05:00 утра - эти изменения официально вступят в силу с 00:00 10 сентября.

Из-за обновления правил безопасности график работы общественного транспорта в столице продлится на 1 час. В то же время график работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ не меняется.

Кроме того, в Киеве определили порядок работы метро и наземного транспорта при разных уровнях воздушной угрозы.