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В Киеве запретили эвакуацию авто во время воздушной тревоги

Понедельник 10 марта 2025 14:28
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В Киеве запретили эвакуацию авто во время воздушной тревоги Фото: В Киеве официально запретили эвакуацию частных авто (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве официально запретили эвакуацию частных авто во время воздушной тревоги. Кроме случаев, когда они препятствуют спецтранспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

В столице официально запретили временное задержание и эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги. Соответствующее поручение выдал начальник Киевской городской военной администрации.

"Дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке", - заявил Тимур Ткаченко.

Указано в документе, что только за исключением случаев, когда размещение транспортного средства существенно препятствует движению спасательной, специальной коммунальной техники, общественного транспорта, военной техники, машин скорой медицинской помощи.

Это решение призвано избежать случаев, когда эвакуация транспорта мешает владельцам быстро добраться до укрытий во время угрозы.

Напомним, что начальник КГВА Тимур Ткаченко выступил также за пересмотр решения об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве. Ранее сообщалось, что наработки представят на ближайшем заседании Совета обороны.

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Киев Эвакуация Автомобильное движение
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