У Києві з'явився рекрутинговий центр Сил безпілотних систем ЗСУ

Сили безпілотних систем ЗСУ відкрили рекрутинговий центр у Києві. Проте є можливість пройти співбесіди в режимі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем.

У столичному Центрі надання адміністративних послуг "ГОТОВО!" запрацював рекрутинговий центр Сил безпілотних систем (СБС). Він розташований за адресою - вулиця Генерала Алмазова, 11.

Відтепер усі охочі можуть отримати консультації стосовно: актуальних вакансій, вибору військової спеціальності та підрозділу СБС. А також проконсультуватися з питань проходження підготовки військовослужбовця СБС.

Рекрутинговий центр працюватиме з понеділка по суботу. Зокрема, з 13:00 до 18:00 у понеділок, середу й п'ятницю. А ще з 09:00 до 13:00 у вівторок, четвер і суботу.

Окрім цього, співбесіду можна пройти онлайн. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті Сил безпілотних систем. Після чого з вами зв’яжуться оператори СБС.

Як зазначається, рекрутинговий центр створено за підтримки спільноти "Сталева ластівка". Вона об’єднує цивільних і військових для спільної мети - забезпечення технологічної переваги України.