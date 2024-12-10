У Києві з'явився рекрутинговий центр Сил безпілотних систем ЗСУ
Сили безпілотних систем ЗСУ відкрили рекрутинговий центр у Києві. Проте є можливість пройти співбесіди в режимі онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем.
У столичному Центрі надання адміністративних послуг "ГОТОВО!" запрацював рекрутинговий центр Сил безпілотних систем (СБС). Він розташований за адресою - вулиця Генерала Алмазова, 11.
Відтепер усі охочі можуть отримати консультації стосовно: актуальних вакансій, вибору військової спеціальності та підрозділу СБС. А також проконсультуватися з питань проходження підготовки військовослужбовця СБС.
Рекрутинговий центр працюватиме з понеділка по суботу. Зокрема, з 13:00 до 18:00 у понеділок, середу й п'ятницю. А ще з 09:00 до 13:00 у вівторок, четвер і суботу.
Окрім цього, співбесіду можна пройти онлайн. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті Сил безпілотних систем. Після чого з вами зв’яжуться оператори СБС.
Як зазначається, рекрутинговий центр створено за підтримки спільноти "Сталева ластівка". Вона об’єднує цивільних і військових для спільної мети - забезпечення технологічної переваги України.
Раніше ми писали, що уряд удосконалив онлайн-рекрутинг до армії. Представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі.
Зокрема, військова частина після надходження заяви від громадянина повинна протягом робочого дня провести співбесіду з ним та ухвалити рішення щодо прийому на військову службу за контрактом.