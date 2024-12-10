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В Киеве появился рекрутинговый центр Сил беспилотных систем ВСУ

Киев, Вторник 10 декабря 2024 10:17
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В Киеве появился рекрутинговый центр Сил беспилотных систем ВСУ Фото: Силы беспилотных систем ВСУ открыли свой рекрутинговый центр (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Силы беспилотных систем ВСУ открыли центр рекрутинга в Киеве. Однако есть возможность пройти собеседование в режиме онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.

В столичном Центре предоставления административных услуг "ГОТОВО!" заработал рекрутинговый центр Сил беспилотных систем (СБС). Он расположен по адресу - улица Генерала Алмазова, 11.

Отныне все желающие могут получить консультации по актуальным вакансиям, выбору военной специальности и подразделению СБС. А также проконсультироваться по вопросам подготовки военнослужащего СБС.

Рекрутинговый центр будет работать с понедельника по субботу. В частности, с 13:00 до 18:00 в понедельник, среду и пятницу. А еще с 09:00 до 13:00 во вторник, четверг и субботу.

Кроме того, собеседование можно пройти онлайн. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Сил беспилотных систем. После чего с вами свяжутся операторы СБС.

Как отмечается, рекрутинговый центр создан при поддержке сообщества "Стальная ласточка". Она объединяет гражданских и военных для общей цели - обеспечение технологического превосходства Украины.

Ранее мы писали, что правительство усовершенствовало онлайн-рекрутинг в армию. Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство внесло изменения в порядок реализации экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме.

В частности, воинская часть после поступления заявления гражданина должна в течение рабочего дня провести собеседование с ним и принять решение о приеме на военную службу по контракту.

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