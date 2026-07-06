У Києві з-під завалу дістали ще одне тіло

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Пошуково-рятувальні роботи після російського удару по Києву тривають. У Дарницькому районі з-під уламків дістали ще одне тіло загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.

"У Дарницькому районі деблокували ще одне тіло", - зазначили в ДСНС. Кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 16. Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають зруйновані конструкції після російського удару по столиці. Обстріл Києва 6 липня Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе. У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі під завалами зруйнованого будинку, за попередніми даними, можуть залишатися близько десяти людей.