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У Києві з-під завалу дістали ще одне тіло

22:12 06.07.2026 Пн
1 хв
Скільки людей загинули в Києві після російської атаки?
aimg Марія Науменко
У Києві з-під завалу дістали ще одне тіло
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Пошуково-рятувальні роботи після російського удару по Києву тривають. У Дарницькому районі з-під уламків дістали ще одне тіло загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.

"У Дарницькому районі деблокували ще одне тіло", - зазначили в ДСНС.

Кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 16.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають зруйновані конструкції після російського удару по столиці.

Обстріл Києва 6 липня

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе.

У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони.

У Подільському районі під завалами зруйнованого будинку, за попередніми даними, можуть залишатися близько десяти людей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок удару балістичними ракетами по Києву загинула ціла родина.

На 7 липня у Києві оголосили День жалоби. У місті приспустять прапори та скасують усі розважальні заходи.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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