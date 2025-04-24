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В Киеве уже более 70 пострадавших из-за массированной атаки россиян

Киев, Четверг 24 апреля 2025 08:45
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В Киеве уже более 70 пострадавших из-за массированной атаки россиян Фото: в Киеве уже более 70 пострадавших от атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве количество пострадавших в результате комбинированной атаки превысило 70 человек. Из-за ночного массированного обстрела в столице погибли девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Глава МИД отметил, что больше всего в результате массированной комбинированной атаки врага пострадал Киев. Спасатели работали на 13 локациях.

"Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех", - заявил Клименко.

По его словам, есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

По состоянию на 7:30 в Киеве девять человек погибли в результате российской атаки. Еще более 70 получили различные травмы.

Стоит добавить, что "Суспільне" с места удара в Святошинском районе сообщает о десятой жертве.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине - выпустили несколько волн ракет и дроны. Под ударом врага был и Киев. Оккупанты атаковали столицу Украины ракетами и беспилотниками.

Сообщалось, что в пяти районах Киева ликвидировали последствия ночного обстрела. Произошли разрушения в жилых домах, продолжаются поиски людей под завалами.

Ранее ГСЧС заявляла о девяти жертвах и 63 пострадавших, шестерых детей госпитализировали. Как известно, количество пострадавших уже превысило 70.

Также враг этой ночью массированно атаковал Харьков, под ударом были Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская области и Запорожье.

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