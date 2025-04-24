В Киеве уже более 70 пострадавших из-за массированной атаки россиян

В Киеве количество пострадавших в результате комбинированной атаки превысило 70 человек. Из-за ночного массированного обстрела в столице погибли девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Глава МИД отметил, что больше всего в результате массированной комбинированной атаки врага пострадал Киев. Спасатели работали на 13 локациях.

"Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех", - заявил Клименко.

По его словам, есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

По состоянию на 7:30 в Киеве девять человек погибли в результате российской атаки. Еще более 70 получили различные травмы.

Стоит добавить, что "Суспільне" с места удара в Святошинском районе сообщает о десятой жертве.