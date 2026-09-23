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У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває

16:47 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: співробітники поліції та л(Getty Images)

У Києві кількість постраждалих через російську атаку 23 вересня зросла до 41 людини. У столиці триває повітряна атака ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 16:25 відомо про 41 постраждалого внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по столиці", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про атаку на Київ

Росія атакувала Київ 23 вересня. Загинули щонайменше двоє людей.

Унаслідок ударів у кількох районах столиці сталися пожежі та пошкодження.

У Солом'янському районі уламки БПЛА впали між будинками, загорілася територія транспортного підприємства, також зафіксували падіння дрона на магазин і влучання у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі пошкоджені складські приміщення, АЗС, бізнес-центр та об'єкти транспортної інфраструктури.

У Дарницькому районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та пожежу на АЗС.

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