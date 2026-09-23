У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває

"Станом на 16:25 відомо про 41 постраждалого внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по столиці", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про атаку на Київ

Росія атакувала Київ 23 вересня. Загинули щонайменше двоє людей.

Унаслідок ударів у кількох районах столиці сталися пожежі та пошкодження.

У Солом'янському районі уламки БПЛА впали між будинками, загорілася територія транспортного підприємства, також зафіксували падіння дрона на магазин і влучання у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.