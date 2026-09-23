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В Киеве уже более 40 пострадавших, атака дронов все еще продолжается

16:47 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: последствия российской атаки на Киев 23 сентября (facebook.com/DSNSKyiv/)

В Киеве количество пострадавших из-за российской атаки 23 сентября возросло до 41 человека. В столице продолжается воздушная атака вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"По состоянию на 16:25 известно о 41 пострадавшем в результате сегодняшних вражеских ударов по столице", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке на Киев

Россия атаковала Киев 23 сентября. Погибли по меньшей мере два человека.

В результате ударов в нескольких районах столицы произошли пожары и повреждения.

В Соломенском районе обломки БПЛА упали между домами, загорелась территория транспортного предприятия, также зафиксировали падение дрона на магазин и попадание в девятиэтажное нежилое здание.

В Голосеевском районе повреждены складские помещения, АЗС, бизнес-центр и объекты транспортной инфраструктуры.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры и пожар на АЗС.

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