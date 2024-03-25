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У Києві вже десять постраждалих після удару. Розбір завалів продовжується

Фото: у Києві вже 10 постраждалих після удару балістикою 25 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через балістичний удар по Києву 25 березня постраждали вже 10 людей. Розбір завалів продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Уже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані", - розповів він.

За словами Кличка, наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали.

"Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі", - констатував мер столиці.

Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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Київ