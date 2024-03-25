У Києві вже десять постраждалих після удару. Розбір завалів продовжується

Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.