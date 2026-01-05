ua en ru
В Києві вже 15-те. "УНІВЕРСАЛ БАНК" відкрив нове відділення у столиці

Київ, Понеділок 05 січня 2026 10:58
UA EN RU
В Києві вже 15-те. "УНІВЕРСАЛ БАНК" відкрив нове відділення у столиці Фото: "УНІВЕРСАЛ БАНК" відкрив нове відділення у Києві (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" продовжує розширювати фізичну присутність у Києві. У столиці відкрито нове відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

За адресою вул. Оленівська, 23 розпочало роботу 15-те відділення банку - сучасний клієнтський простір, створений відповідно до актуальних стандартів банківського сервісу, інклюзивності та безбар’єрності.

Нове відділення вирізняється продуманою організацією простору та стриманим сучасним дизайном. Функціональне зонування й цифрові рішення дозволяють клієнтам швидко та комфортно отримувати банківські послуги без черг і зайвого очікування. Простір орієнтований як на приватних клієнтів, так і на представників бізнесу.

Окремий акцент банк зробив на доступності. Відділення повністю адаптоване для маломобільних груп населення: облаштовано безбар’єрний вхід, пандуси, широкі проходи, зручні касові зони та зрозумілу навігацію всередині приміщення.

"Ми відкрили відділення, у якому клієнти отримують повний спектр банківських послуг у комфортному та доступному середовищі. Команда досвідчених фахівців працює з фокусом на індивідуальні потреби клієнтів і високі стандарти сервісу. Це простір, де сучасні технології поєднуються з живим професійним консультуванням", - зазначила Ірина Старомінська, Голова правління АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Відділення на Оленівській також працює в межах ініціативи Національного банку України Power Banking. Це означає, що навіть під час тривалих відключень електроенергії банк забезпечує безперебійну роботу завдяки альтернативним джерелам живлення та резервним каналам зв’язку, гарантуючи клієнтам стабільний доступ до фінансових послуг.

