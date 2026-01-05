В Киеве уже 15-е. "УНИВЕРСАЛ БАНК" открыл новое отделение в столице

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

По адресу ул. Еленовская, 23 начало работу 15-е отделение банка - современное клиентское пространство, созданное в соответствии с актуальными стандартами банковского сервиса, инклюзивности и безбарьерности.

Новое отделение отличается продуманной организацией пространства и сдержанным современным дизайном. Функциональное зонирование и цифровые решения позволяют клиентам быстро и комфортно получать банковские услуги без очередей и лишнего ожидания. Пространство ориентировано как на частных клиентов, так и на представителей бизнеса.

Отдельный акцент банк сделал на доступности. Отделение полностью адаптировано для маломобильных групп населения: обустроен безбарьерный вход, пандусы, широкие проходы, удобные кассовые зоны и понятная навигация внутри помещения.

"Мы открыли отделение, в котором клиенты получают полный спектр банковских услуг в комфортной и доступной среде. Команда опытных специалистов работает с фокусом на индивидуальные потребности клиентов и высокие стандарты сервиса. Это пространство, где современные технологии сочетаются с живым профессиональным консультированием", - отметила Ирина Староминская, Глава правления АО "УНИВЕРСАЛ БАНК".

Отделение на Еленовской также работает в рамках инициативы Национального банка Украины Power Banking. Это означает, что даже во время длительных отключений электроэнергии банк обеспечивает бесперебойную работу благодаря альтернативным источникам питания и резервным каналам связи, гарантируя клиентам стабильный доступ к финансовым услугам.