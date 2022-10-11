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У Києві ввели графік погодинного відключення електроенергії за районами

Фото: у Києві по півдня не буде світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві з 11 жовтня вводяться графіки почергового електропостачання. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київенерго".

Як зазначили в компанії, це необхідно для того аби забезпечити стабільність функціонування енергосистеми.

Графік погодинного відключення споживачів електричної енергії по м. Києву на 11 жовтня

У компанії звертаються до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00. "В разі необхідності - вмикайте їх в нічні години, коли споживання значно знизиться", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська влада 10 жовтня закликала громадян з 17:00 до 22:00 обмежити використання електроенергії. Таке рішення було ухвалено після масованого ракетного обстрілу.

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Київ