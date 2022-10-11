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В Киеве ввели график почасового отключения электроэнергии по районам

Фото: в Киеве по полдня не будет света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве с 11 октября вводятся графики поочередного электроснабжения. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевэнерго".

Как отметили в компании, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы.

График почасового отключения потребителей электроэнергии по г. Киеву на 11 октября

В компании обращаются к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00. "В случае необходимости – включайте их в ночные часы, когда потребление значительно снизится", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские власти 10 октября призвали граждан с 17:00 до 22:00 ограничить использование электроэнергии. Такое решение было принято после массированного ракетного обстрела.

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Киев