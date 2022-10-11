В Киеве ввели график почасового отключения электроэнергии по районам

Как отметили в компании, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы.

График почасового отключения потребителей электроэнергии по г. Киеву на 11 октября

В компании обращаются к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00. "В случае необходимости – включайте их в ночные часы, когда потребление значительно снизится", – говорится в сообщении.