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У Києві втретє за тиждень прорвало водопровід (відео)

Фото: у Києві втретє за тиждень прорвало водопровід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У середу, 12 квітня, у Києві на вулиці Старовокзальна сталась масштабна аварія на водопровідній мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомили у відомстві, працівники комунальних служб вже займаються ліквідацією аварії.

"Споживачі залишаються з водопостачанням. Аварія сталася на магістралі 250 мм на вулиці Старокиївській, 26 у Шевченківському районі", - сказано в повідомленні

Станом на 21:10 комунальника вдалось локалізувати витік води. Фахівці водоканалу продовжать ремонтні роботи вранці четверга, 13 квітня.

"У житлових будинках водопостачання функціонує у штатному режимі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, у Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. Внаслідок цього було затоплено автомобільну дорогу.

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КиївВодопостачання