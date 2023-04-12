RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве третий раз за неделю прорвало водопровод (видео)

Фото: в Киеве третий раз за неделю прорвало водопровод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В среду, 12 апреля, в Киеве по улице Старовокзальная произошла масштабная авария на водопроводной сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в ведомстве, работники коммунальных служб уже занимаются ликвидацией аварии.

"Потребители остаются с водоснабжением. Авария произошла на магистрали 250 мм по улице Старокиевской, 26 в Шевченковском районе", - сказано в сообщении

По состоянию на 21:10 коммунальщику удалось локализовать утечку воды. Специалисты водоканала продолжат ремонтные работы утром четверга, 13 апреля.

"В жилых домах водоснабжение функционирует в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв . В результате была затоплена автомобильная дорога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВодоснабжение