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У Києві встановлено жовтий рівень небезпеки через погоду. Водіїв просять не виїжджати

Фото: у Києві встановлено жовтий рівень небезпеки через погоду 29 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 29 березня, у Києві встановлено жовтий рівень небезпеки через погіршення погоди. При цьому водіїв просять без потреби не виїжджати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Станом на 7:00 в столиці спостерігається морозна, дуже вітряна погода. Пориви вітру до 15-20 м/с. На дорогах та тротуарах ожеледиця. Рівень небезпечності метеорологічних явищ - жовтий", - йдеться в повідомленні.

При цьому для усунення наслідків нічного снігопаду та ожеледиці "Київавтодор" вивів на шляхи столиці понад 150 одиниць спеціальної техніки та 200 працівників.

"Прохання до водіїв приватного автотранспорту - не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автівки обабіч доріг - не заважайте працювати спецтехніці. Міський транспорт працює в штатному режимі. Пішоходам - будьте обережні на тротуарах", - сказав начальник КМВА Сергій Попко,

Як повідомлялось, в Києві вирує негода через що в столиці можливі підтоплення. В місті чергують гідрослужби.

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