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В Киеве установлен желтый уровень опасности из-за погоды. Водителей просят не выезжать

Фото: в Киеве установлен желтый уровень опасности из-за погоды 29 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 29 марта, в Киеве установлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. При этом водителей просят без надобности не выезжать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"По состоянию на 7:00 в столице наблюдается морозная, очень ветреная погода. Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица. Уровень опасности метеорологических явлений – желтый", – говорится в сообщении.

При этом для устранения последствий ночного снегопада и гололеда "Киевавтодор" вывел на пути столицы более 150 единиц специальной техники и 200 работников.

"Просьба к водителям частного автотранспорта - не выезжать на дороги без необходимости и не парковать автомобили по обе стороны дорог - не мешайте работать спецтехнике. Городской транспорт работает в штатном режиме. Пешеходам - будьте осторожны на тротуарах", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Как сообщалось, в Киеве бурлит непогода из-за чего в столице возможны подтопления. В городе дежурят гидрослужбы.

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