У Києві встановили понад 12 турелей для захисту від ударів РФ, - Зеленський

Глава держави наголосив, що захист столиці від ворожих ударів є багаторівневим та постійно вдосконалюється.

"Почали ставити турелі. 12 плюс вже поставили в столиці", - наголосив президент.

За його словами, ці процеси лише стартували, тому наразі набирають обертів.

"Будемо працювати над цим проєктом також", - пообіцяв Зеленський.

Президент вкотре нагадав, що для ефективного захисту потрібен саме комбінований підхід.

"Ну, комбінований захист. Тільки так. Ну, плюс дрони-перехоплювачі, їх поки що мало. І не такий відсоток, як бажано мати... Все буде прибувати", - зазначив глава держави.

Як пояснив Зеленський, Росія може змінювати тактику масованих атак, роблячи акцент не на кількості безпілотників, а на їхніх характеристиках. Зокрема, йдеться про можливе ширше застосування реактивних дронів та балістичних ракет.

"Що стосується масованих ударів, приблизно такі удари, які ми зараз бачимо, я вважаю, що вони будуть йти не в кількість, а в якість, переходити з використання звичайних шахедів до максимального застосування реактивних", - сказав Зеленський.

Реактивні безпілотники мають вищу швидкість порівняно зі звичайними ударними БпЛА, через що їх складніше виявляти та перехоплювати. Тому Україна розвиває одразу кілька напрямів протидії таким цілям.