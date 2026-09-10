У Києві впав російський дрон, є пошкодження

Інформація про падіння ворожого безпілотника з'явилася о 09:33.

За словами мера, це сталося у Голосіївському районі Києва.

Він також наголосив, що цього разу минулося без пожеж, жертв і постраждалих.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджена нежитлова будівля. Без пожежі та постраждалих", - розповів Кличко.

Атаки РФ на Київ 9 вересня

Близько 13:00 стало відомо, що в Дніпровському районі внаслідок падіння БпЛА загорілася складська будівля.

За словами мера, також після влучання безпілотника почалася пожежа у 9-поверховому житловому будинку.

У Деснянському районі дрон упав на відкритій території неподалік 16-поверхового будинку. Внаслідок цього загорілися автомобілі.

Ще один безпілотник упав у Святошинському районі поблизу торговельного центру. Це сталося на відкритій території в лісі.

Станом на вечір було відомо, що кількість постраждалих у Києві зросла до 17 людей. Серед них - двоє дітей.

"Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень", - уточнив Кличко.