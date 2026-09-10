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В Киеве упал российский дрон, есть повреждения

09:55 10.09.2026 Чт
2 мин
Мэр рассказал, где именно это произошло
aimg Юлия Капитонова
Фото: В Киеве упал еще один вражеский БпЛА (Getty Images)

Утром 10 сентября российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Киев.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Информация о падении вражеского беспилотника появилась в 09.33.

По словам мэра, это произошло в Голосеевском районе Киева.

Он также подчеркнул, что в этот раз обошлось без пожаров, жертв и пострадавших.

"В Голосеевском районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое здание. Без пожара и пострадавших", - рассказал Кличко.

Атаки РФ на Киев 9 сентября

Около 13:00 стало известно, что в Днепровском районе в результате падения БПЛА загорелось складское здание.

По словам мэра, также после попадания беспилотника начался пожар в 9-этажном жилом доме.

В Деснянском районе дрон упал на открытой территории недалеко от 16-этажного дома. В результате загорелись автомобили.

Еще один беспилотник упал в Святошинском районе вблизи торгового центра. Это произошло на открытой территории в лесу.

По состоянию на вечер было известно, что количество пострадавших в Киеве выросло до 17 человек. Среди них - двое детей.

"Шесть раненых находятся в стационарах городских больниц", - уточнил Кличко.

Кстати, ранее стало известно, как силы ПВО отражали новую ночную атаку РФ 10 сентября.

Кроме того, иностранные СМИ писали, что сейчас Украина имеет два варианта защиты от вражеской баллистики.

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