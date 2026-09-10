В Киеве упал российский дрон, есть повреждения

Информация о падении вражеского беспилотника появилась в 09.33.

По словам мэра, это произошло в Голосеевском районе Киева.

Он также подчеркнул, что в этот раз обошлось без пожаров, жертв и пострадавших.

"В Голосеевском районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое здание. Без пожара и пострадавших", - рассказал Кличко.

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Около 13:00 стало известно, что в Днепровском районе в результате падения БПЛА загорелось складское здание.

По словам мэра, также после попадания беспилотника начался пожар в 9-этажном жилом доме.

В Деснянском районе дрон упал на открытой территории недалеко от 16-этажного дома. В результате загорелись автомобили.

Еще один беспилотник упал в Святошинском районе вблизи торгового центра. Это произошло на открытой территории в лесу.

По состоянию на вечер было известно, что количество пострадавших в Киеве выросло до 17 человек. Среди них - двое детей.

"Шесть раненых находятся в стационарах городских больниц", - уточнил Кличко.