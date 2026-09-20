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Росія вдарила по Києву, постраждала жінка

17:51 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: У Києві впав ще один ворожий дрон (Getty Images)

20 вересня російські загарбники атакували Київ. Згідно з останніми даними, у Святошинському районі Києва постраждала жінка.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Нова ворожа атака на столицю розпочалася сьогодні близько 13:00.

Так, о 13:13 мер офіційно підтвердив, що в Києві сили ППО намагаються знешкодити російські дрони.

"Нові БпЛА заходять на столицю. Перебувайте в безпечних місцях!", - закликав Кличко містян.

Вже о 15:04 стало відомо про падіння ворожого БпЛА у Києві.

За словами міського голови, це сталося Голосіївському районі - за попередніми даними, в районі нежитлової забудови.

"Екстрені служби прямують на місце", - уточнив Кличко.

О 17:37 мер повідомив про одну постраждалу внаслідок російської атаки на Київ.

"Одна постраждала в Святошинському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Пораненій жінці медики надають допомогу", - заявив Кличко.

Варто також зазначити, що попередній повітряний напад Росії на столицю відбувся 19 вересня.

Так, вчора у Дніпровському районі уламки дрона впали на територію приватної садиби, внаслідок чого загорілася господарча будівлі.

За словами Кличка, минулося без жертв і постраждалих.

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КиївВійна Росії проти УкраїниАтака дронів