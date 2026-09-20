Росія вдарила по Києву, постраждала жінка

Раніше РБК-Україна розповідало, що сьогодні вночі Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на Москву за весь час війни.

Окрім того, стало відомо, як сили ППО відбивали нічний повітряний напад РФ і скільки цілей змогли знешкодити.