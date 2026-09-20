Россия ударила по Киеву, пострадала женщина

Ранее РБК-Украина рассказывала, что сегодня ночью Силы обороны совершили самую масштабную атаку на Москву за все время войны.

Кроме того, стало известно, как силы ПВО отражали ночное воздушное нападение РФ и сколько целей смогли обезвредить.