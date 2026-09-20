Росія вдарила по Києву, постраждала жінка
20 вересня російські загарбники атакували Київ. Згідно з останніми даними, у Святошинському районі Києва постраждала жінка.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Нова ворожа атака на столицю розпочалася сьогодні близько 13:00.
Так, о 13:13 мер офіційно підтвердив, що в Києві сили ППО намагаються знешкодити російські дрони.
"Нові БпЛА заходять на столицю. Перебувайте в безпечних місцях!", - закликав Кличко містян.
Вже о 15:04 стало відомо про падіння ворожого БпЛА у Києві.
За словами міського голови, це сталося Голосіївському районі - за попередніми даними, в районі нежитлової забудови.
"Екстрені служби прямують на місце", - уточнив Кличко.
О 17:37 мер повідомив про одну постраждалу внаслідок російської атаки на Київ.
"Одна постраждала в Святошинському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Пораненій жінці медики надають допомогу", - заявив Кличко.
Варто також зазначити, що попередній повітряний напад Росії на столицю відбувся 19 вересня.
Так, вчора у Дніпровському районі уламки дрона впали на територію приватної садиби, внаслідок чого загорілася господарча будівлі.
За словами Кличка, минулося без жертв і постраждалих.
Раніше РБК-Україна розповідало, що сьогодні вночі Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на Москву за весь час війни.
Окрім того, стало відомо, як сили ППО відбивали нічний повітряний напад РФ і скільки цілей змогли знешкодити.