Россия ударила по Киеву, пострадала женщина
20 сентября российские оккупанты атаковали Киев. Согласно последним данным, в Святошинском районе Киева пострадала женщина.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Новая вражеская атака на столицу началась сегодня около 13:00.
Так, в 13:13 мэр официально подтвердил, что в Киеве силы ПВО пытаются обезвредить российские дроны.
"Новые БПЛА заходят в столицу. Находитесь в безопасных местах!", - призвал Кличко горожан.
Уже в 15:04 стало известно о падении вражеского БПЛА в Киеве.
По словам городского головы, это произошло в Голосеевском районе - по предварительным данным, в районе нежилой застройки.
"Экстренные службы направляются на место", - уточнил Кличко.
В 17:37 мэр сообщил об одной пострадавшей в результате российской атаки на Киев.
"Одна пострадавшая в Святошинском районе в результате атаки врага на столицу. Раненой женщине медики оказывают помощь", - заявил Кличко.
Следует также отметить, что предыдущая воздушная атака России на столицу произошла 19 сентября.
Так, вчера в Днепровском районе обломки дрона упали на территорию частного домовладения, в результате чего загорелась хозяйственная постройка.
По словам Кличко, обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что сегодня ночью Силы обороны совершили самую масштабную атаку на Москву за все время войны.
Кроме того, стало известно, как силы ПВО отражали ночное воздушное нападение РФ и сколько целей смогли обезвредить.