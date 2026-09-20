Россия ударила по Киеву, пострадала женщина

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Новая вражеская атака на столицу началась сегодня около 13:00.

Так, в 13:13 мэр официально подтвердил, что в Киеве силы ПВО пытаются обезвредить российские дроны.

"Новые БПЛА заходят в столицу. Находитесь в безопасных местах!", - призвал Кличко горожан.

Уже в 15:04 стало известно о падении вражеского БПЛА в Киеве.

По словам городского головы, это произошло в Голосеевском районе - по предварительным данным, в районе нежилой застройки.

"Экстренные службы направляются на место", - уточнил Кличко.

В 17:37 мэр сообщил об одной пострадавшей в результате российской атаки на Киев.

"Одна пострадавшая в Святошинском районе в результате атаки врага на столицу. Раненой женщине медики оказывают помощь", - заявил Кличко.

Следует также отметить, что предыдущая воздушная атака России на столицу произошла 19 сентября.

Так, вчера в Днепровском районе обломки дрона упали на территорию частного домовладения, в результате чего загорелась хозяйственная постройка.

По словам Кличко, обошлось без жертв и пострадавших.